Ahmet Çakar'dan olay derbi tahmini: 'Banko' diyerek açıkladı

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sosyal medyada gündem olan bir tahminde bulundu.
Süper Lig bugün nefesleri kesecek bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılıp, rakibiyle puan farkını 9'a çıkarmak ve şampiyonluk için büyük avantaj yakalamak istiyor.
Sarı-lacivertliler ise zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek hem serisini sürdürmek hem de puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlatmak istiyor.
Beyaz Futbol yorumcuları Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili tahminlerini açıkladı.
Sinan Engin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için "Berabere biter" dedi.
Derbi için skor veren Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağı iddiasında bulundu.
Ahmet Çakar ise iddialı tahminiyle dikkat çekti. Çakar, "Fenerbahçe banko kazanır. Hem de 1 farkla değil, 2-3 farkla..." diye konuştu.
Galatasaray'ın derbiyi kazanacağını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı ise sarı-kırmızılıların 9 puan farkla şampiyon olacağını iddia etti.