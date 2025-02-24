Ahmet Çakar'dan olay derbi tahmini: 'Banko' diyerek açıkladı

Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılıp, rakibiyle puan farkını 9'a çıkarmak ve şampiyonluk için büyük avantaj yakalamak istiyor.





Sarı-lacivertliler ise zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek hem serisini sürdürmek hem de puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlatmak istiyor.