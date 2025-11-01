Ahmet Dursun'dan Trabzonsporluların tepkisini çeken derbi tahmini

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili tahminini açıkladı. Dursun'un iddialı tahmini bordo-mavililerin büyük tepkisini çekti.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Zirvedeki iki takımın mücadelesine saatler kala heyecan giderek artarken, dev maçla ilgili dikkati çeken bir tahmin geldi.
Karşılaşmayla ilgili Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Ahmet Dursun, Galatasaray'ın mücadeleden farklı galibiyet alacağını iddia etti.
Dursun, "Liverpool maçından sonra rakiplerini eze eze kazanan bir Galatasaray var. Trabzonspor maçı da buna benzer olacak. Trabzonsporlular kusura bakmasın bence Galatasaray en az 3 farklı kazanacak diye düşünüyorum" dedi.
Ahmet Dursun'un Galatasaray-Trabzonspor maçına dair bu iddialı yorumu bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.