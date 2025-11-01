Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Dursun'dan Trabzonsporluların tepkisini çeken derbi tahmini

Ahmet Dursun'dan Trabzonsporluların tepkisini çeken derbi tahmini

Selman Ağrıkan
16:381/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili tahminini açıkladı. Dursun'un iddialı tahmini bordo-mavililerin büyük tepkisini çekti.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Zirvedeki iki takımın mücadelesine saatler kala heyecan giderek artarken, dev maçla ilgili dikkati çeken bir tahmin geldi.

Karşılaşmayla ilgili Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Ahmet Dursun, Galatasaray'ın mücadeleden farklı galibiyet alacağını iddia etti.

Dursun, "Liverpool maçından sonra rakiplerini eze eze kazanan bir Galatasaray var. Trabzonspor maçı da buna benzer olacak. Trabzonsporlular kusura bakmasın bence Galatasaray en az 3 farklı kazanacak diye düşünüyorum" dedi.

Ahmet Dursun'un Galatasaray-Trabzonspor maçına dair bu iddialı yorumu bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Ahmet Dursun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları