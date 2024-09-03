Al Nassr’dan ayrılan yıldız futbolcu Süper Lig’e dönüyor

Beşiktaş’ta transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlılar sol bek arayışlarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Al Nassr’da forma giyen yıldız futbolcu Kartal’a önerildi. Yaşanan gelişme sonrası yönetim harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar ve Daniel Amartey’le yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Bu konuda iki oyuncunun menajeri Pini Zahavi’yle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal’a, ünlü temsilciden flaş bir öneri geldi.
Zahavi, Al Nassr’ın sözleşmesini feshettiği Alex Telles’i Siyah-Beyazlılar’a önerdi.
İsrailli menajer, Beşiktaş’ın sol bek aradığını bildiğini, Alex Telles’in Türkiye’ye dönmek istediğini söyledi.
Beşiktaş Yönetimi’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği şimdiden merak konusu.
Alex Telles kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Alex Telles, Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur ve sol bek pozisyonunda oynamaktadır.
15 Aralık 1992 doğumlu olan Telles, hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyuncu olarak bilinir.
Kariyerinde birçok üst düzey takımda forma giymiştir.
İşte Alex Telles'in oynadığı takımlar:
Juventude (2011-2013): Profesyonel kariyerine Brezilya'da Juventude takımında başladı.
Grêmio (2013-2014): 2013 yılında Grêmio'ya transfer oldu ve burada dikkat çekici performanslar sergiledi.
Galatasaray (2014-2016): 2014 yılında Türkiye'nin Galatasaray takımına transfer oldu. Galatasaray'da oynadığı dönemde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Inter Milan (2015-2016, Kiralık): 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Inter Milan takımına kiralandı.
Porto (2016-2020): 2016 yılında Portekiz'in FC Porto takımına transfer oldu. Porto'da oynadığı dönemde Primeira Liga'da önemli bir performans sergiledi ve birçok kez takımın en iyi oyuncularından biri oldu.
Manchester United (2020-2023): 2020 yılında İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'da hem ligde hem de Avrupa kupalarında forma giydi.
Sevilla (2022-2023, Kiralık): 2022-2023 sezonunda La Liga'nın Sevilla takımına kiralık olarak gönderildi.
Al-Nassr (2023-Günümüz): 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer oldu ve burada Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giymektedir.