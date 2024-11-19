Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Şampiyonluk harekatı

Fenerbahçe, şampiyonluk için transfer harekatına başladı. Sarı lacivertli takıma, bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca ile ilgili Al Nassr'dan sürpriz bir teklif geldi. Teklifin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde her kulvarda şampiyonluk peşinde koşan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına transfer harekatı başlattı.
Sarı-lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Anderson Talisca konusunda, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan sürpriz bir teklif aldı.
Bir süredir İstanbul'da olan Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga, kendisinden Talisca'yı isteyen Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Acun llıcalı'ya, "En-Nesyri'yi verin, Talisca'yı alın" önerisinde bulundu.
ÜCRETLERİ KULÜPLERİ ÖDEYECEK
Acun llıcalı, ilk görüşmede Anderson Talisca için ocak ayından başlamak üzere sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunmuştu.
Sonraki görüşmede ise Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın yöneticisi, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya karşılık sarı-lacivertli takımdan Yusuf En-Nesyri'yi kiralamak istediklerini söyledi.
Al Nassr'ın teklifine göre, her iki oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.
Suudi Arabistan kulübü yıllık 12 milyon Euro alan Anderson Talisca'nın 6 milyon Euro'luk yarım sezonluk ücretini kendisi ödeyecek.
Fenerbahçe de En-Nesyri'nin 2 milyon Euro tutan yarım sezonluk ücretini karşılayacak.
İki kulüp de kiralama bedeli ödemeden yeni bir transferi gerçekleştirmiş olacak.
İki taraf da satın alma opsiyonlu yeni sözleşme yapacağı futbolcularla devam etmek isterse sezon sonunda yıllık ücretleri konusunda masaya oturacak.
Kulüpler futbolcularla anlaşırsa, bu kez bonservis görüşmeleri olacak. Al Nassr'ın 2025-26 sezonuna kadar sözleşmesi olan Talisca için 7 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 5 yıllık mukavelesi bulunan En-Nesyri'den 30 milyon Euro beklediği öğrenildi.
Faslı futbolcuyla diğer bir Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad da ilgileniyor.
Ayrıca sosyal medyada yer alan, 'Fenerbahçe'nin Ronaldo ile ilgilendiği haberlerinin' de gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.