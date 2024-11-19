Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Şampiyonluk harekatı

Kulüpler futbolcularla anlaşırsa, bu kez bonservis görüşmeleri olacak. Al Nassr'ın 2025-26 sezonuna kadar sözleşmesi olan Talisca için 7 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 5 yıllık mukavelesi bulunan En-Nesyri'den 30 milyon Euro beklediği öğrenildi.