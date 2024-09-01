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Spor

Alanyaspor'da kritik toplantı: Teknik direktörlük görevi için iki isimle görüşüldü

17:24 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 17:28 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin olası ayrılığı sonrası yönetim harekete geçti. Akdeniz ekibi boşta olan iki yerli hocayla görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yönetim çalışmalarına başladı.

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Bordo-mavililerin listesinin başında Alanyaspor'dan Fatih Tekke yer alıyor.

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46 yaşındaki teknik adamın eski takımına bu kez hoca olarak geri dönmeye yakın olduğu iddia edildi.

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Tekke, Alanyaspor ile yapacağı görüşmede ayrılığı için kolaylık isteyecek. 

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Akdeniz temsilcisi Fatih Tekke'nin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak boşta olan iki hocayla görüşme gerçekleştirdi. 

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İsimleri basına yansımayan ancak yerli oldukları bilinen teknik adamlarla temasta olan Alanyaspor, Fatih Tekke'nin durumuna göre kulüp planlamasını belirleyecek ve süreci işletecek.

#Alanyaspor
#Fatih Tekke
#Trendyol Süper Lig
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