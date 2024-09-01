Alanyaspor'da kritik toplantı: Teknik direktörlük görevi için iki isimle görüşüldü

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin olası ayrılığı sonrası yönetim harekete geçti. Akdeniz ekibi boşta olan iki yerli hocayla görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yönetim çalışmalarına başladı.
Bordo-mavililerin listesinin başında Alanyaspor'dan Fatih Tekke yer alıyor.
46 yaşındaki teknik adamın eski takımına bu kez hoca olarak geri dönmeye yakın olduğu iddia edildi.
Tekke, Alanyaspor ile yapacağı görüşmede ayrılığı için kolaylık isteyecek.
Akdeniz temsilcisi Fatih Tekke'nin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak boşta olan iki hocayla görüşme gerçekleştirdi.
İsimleri basına yansımayan ancak yerli oldukları bilinen teknik adamlarla temasta olan Alanyaspor, Fatih Tekke'nin durumuna göre kulüp planlamasını belirleyecek ve süreci işletecek.