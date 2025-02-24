Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alen Borosak oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Peki, Alen Borosak kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin VAR hakeminin Alen Borosak olduğunu duyurdu.
Alen Borosak kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?
Alen Borosak, Slovenyalı bir futbol hakemidir. 6 Kasım 1987 tarihinde Maribor, Slovenya’da doğmuştur ve şu anda 37 yaşındadır. Hakemlik kariyeri boyunca çeşitli maçlarda görev almış ve uluslararası düzeyde de tanınmıştır. Özellikle 2024-2025 sezonunda dikkat çeken bir isim olarak,
Slovenya futbol camiasında tecrübeli bir hakem olarak bilinir ve kariyeri boyunca gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. Doğum yeri olan Maribor, Slovenya’nın futbol kültürü açısından önemli şehirlerinden biridir ve Borosak da bu bölgeden çıkan yetkin hakemlerden biridir.