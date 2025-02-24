Alen Borosak kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?

Alen Borosak, Slovenyalı bir futbol hakemidir. 6 Kasım 1987 tarihinde Maribor, Slovenya’da doğmuştur ve şu anda 37 yaşındadır. Hakemlik kariyeri boyunca çeşitli maçlarda görev almış ve uluslararası düzeyde de tanınmıştır. Özellikle 2024-2025 sezonunda dikkat çeken bir isim olarak,



