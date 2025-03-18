Alexander Sörloth, Ronaldo’nun tahtını salladı: Tarihi bir ilkle gündemde!

Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo’nun ardından unutulmaz bir başarıya imza attı. Norveçli golcü, attığı gollerle La Liga’ya damga vururken Cristiano Ronaldo’nun da rekorunu egale etti. İşte detaylar.
Barcelona'nın Atletico Madrid'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sörloth, Katalan devinin korkulu rüyasına dönüştü.
Wanda Metropolitano'da Barcelona'ya karşı attığı golle Sörloth tarihte Katalan kulübüne karşı üst üste altı maçta gol atan Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci oyuncu oldu.
Sörloth'un sevinci kısa sürdü. Zira Robert Lewandowski, Norveçlinin golünden yalnızca iki dakika sonra sahneye çıkıp Barça'nın umutlarını yeşertti.
Lewandowski ile başlayan gol serisini 78. ve 90+8. dakikalarda Ferran Torres ve 90+2. dakikada Lamine Yamal'la sürdüren Barcelona, Atletico Madrid karşısında deplasmanda geriden gelip son dakikalarda kazandı.
Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, pazar günü Diego Simeone'nin ilk 11'inde yer alarak La Liga'daki 520. maçına çıktı ve ligde Lionel Messi'nin maç sayısını eşitledi.
Barcelona, milli aranın ardından La Liga'da yeniden sahne alacak ve bir sonraki maçını 30 Mart'ta kendi sahasında Girona'ya karşı oynayacak.