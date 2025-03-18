Alexander Sörloth, Ronaldo’nun tahtını salladı: Tarihi bir ilkle gündemde!

Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo’nun ardından unutulmaz bir başarıya imza attı. Norveçli golcü, attığı gollerle La Liga’ya damga vururken Cristiano Ronaldo’nun da rekorunu egale etti. İşte detaylar.

1 /6 Barcelona'nın Atletico Madrid'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sörloth, Katalan devinin korkulu rüyasına dönüştü.



2 /6 Wanda Metropolitano'da Barcelona'ya karşı attığı golle Sörloth tarihte Katalan kulübüne karşı üst üste altı maçta gol atan Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci oyuncu oldu.



3 /6 Sörloth'un sevinci kısa sürdü. Zira Robert Lewandowski, Norveçlinin golünden yalnızca iki dakika sonra sahneye çıkıp Barça'nın umutlarını yeşertti.



4 /6 Lewandowski ile başlayan gol serisini 78. ve 90+8. dakikalarda Ferran Torres ve 90+2. dakikada Lamine Yamal'la sürdüren Barcelona, Atletico Madrid karşısında deplasmanda geriden gelip son dakikalarda kazandı.



5 /6 Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, pazar günü Diego Simeone'nin ilk 11'inde yer alarak La Liga'daki 520. maçına çıktı ve ligde Lionel Messi'nin maç sayısını eşitledi.

