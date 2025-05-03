Ali Koç 13. Beşiktaş derbisi: Sadece 3 kez kazanabildi

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe başkanı Ali Koç 14. kez Beşiktaş derbisi görecek. Sarı-lacivertliler Koç’un başkanlığında siyah-beyazlıları sadece 3 kez mağlup edebildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce 13 kez tanık olduğu derbi heyecanını bugün bir kez daha yaşayacak.
Beşiktaş'ta ise Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki başkanlık döneminde ilk Fenerbahçe derbisine tanık olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe, 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ise derbiye 52 puanla dördüncü basamakta çıkacak.
Ali Koç, 13 Beşiktaş derbisi gördü
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 13 kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, siyah-beyazlı rakibine karşı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü.
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, söz konusu derbilerde 21 gol atarken, 22 gole engel olamadı.
Siyah-beyazlı takıma karşı başkan olarak 2018-2019'da rakip olan Koç, ilk galibiyetini ise bir sezon sonra 2019-2020'de yaşadı. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, konuk ettiği rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
Sonrasındaki üç sezonda Beşiktaş'ı mağlup edemeyen sarı-lacivertliler, diğer iki galibiyeti de 2023-2024'te aldı.
Geçen sezon ligde oynanan iki maçı da kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1'lik skorlarla 3 puana ulaştı.