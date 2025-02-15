Ali Koç açıkladı: Yıldız oyuncunun transferini Aziz Yıldırım istemiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, yapılan transferler hakkında konuştu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni transferler hakkında konuştu.
Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız."
"Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık."
"Talisca, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu. Her şeyde anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu."
"Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp, bu işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon euro fazla para teklif etti. Etmedim demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi, hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular."
"Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum."
"Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi."
'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu."
"Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi. Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu."
"Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık."
"Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağından kıl çeker gibi transferi yaptık."