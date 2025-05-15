Ali Koç’a sert sözler: ‘Şampiyon olamıyorsan bırakacaksın’

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mahmut Uslu basın toplantısında Ali Koç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın eski yönetiminde bulunan Mahmut Uslu'nun adaylığını açıklayacağı yönünde iddialar var.
Uslu'nun olası bir olağanüstü kongrede aday olup olmayacağı merakla bekleniyor.
Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye.
Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz.
Yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Devamlı para, para, para. Bunları yapmayın.