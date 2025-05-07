Ali Koç'tan istifa açıklaması: Fenerbahçe seçime mi gidiyor?

'Şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı'

"Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. 'Gelmez' denen oyuncuları getirdik. Hocamız transferler için teşekkür etti. Bunları yaparken ekonomik açıdan dara düşmemek için çok büyük efor verildi. Fedakarlıklar yapıldı, zaten onlardan bahsetmeyi sevmiyorum. Kulübün geldiği durum ortada, kendiliğinden mi oldu? Fedakarlık yapan insanlarla oldu ama şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı."