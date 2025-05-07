Ali Koç'tan istifa açıklaması: Fenerbahçe seçime mi gidiyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı Trt Spor kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç, son zamanlarda camiada oluşan kaos ortamı, teknik direktör Jose Mourinho'nun tartışılan geleceği, seçimli olağan genel kurul çağrıları ve yeni sezon planlaması hakkında konuştu. İşte Ali Koç'un öne çıkan açıklamaları...
'Dolayısıyla oradan çıkalım'
"Dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdik. Jose Mourinho'yu getirdiğimizde, bugün eleştirenler alkışladı! Dolayısıyla oradan çıkalım!"
'Şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı'
"Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. 'Gelmez' denen oyuncuları getirdik. Hocamız transferler için teşekkür etti. Bunları yaparken ekonomik açıdan dara düşmemek için çok büyük efor verildi. Fedakarlıklar yapıldı, zaten onlardan bahsetmeyi sevmiyorum. Kulübün geldiği durum ortada, kendiliğinden mi oldu? Fedakarlık yapan insanlarla oldu ama şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı."
'İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!'
"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka! İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz."
'Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız'
"Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız. Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal."
'Oyunculara maç bitene kadar destek olun'
"Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu."
'4 oyuncu almamız gerektiğini konuştuk'
"Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesindeki oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Seneye daha dar kadro ve ilk 11'e 4 oyuncu almamız gerektiğini konuştuk."
'Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak'
"Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile 3'lü konusunu konuştuk ve 'Asla oynatmadım' demesine rağmen oynattı."