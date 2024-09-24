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Allan Saint-Maximin sakat mı, son durumu ne, Union SG maçında oynayacak mı?

Allan Saint-Maximin sakat mı, son durumu ne, Union SG maçında oynayacak mı?

13:1724/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray derbisi sonrası stadyumdan sekerek ayrılan ve son iki antrenmana katılmayan Allan Saint-Maximin'in sağlık durumu belli oldu. Fransız oyuncunun Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Union SG ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği merak konusu. İşte Allan Saint-Maximin'in son durumu...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü saat 19.30'da Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan Allan Saint-Maximin'in durumu merak konusu.

Stadyumdan sekerek ayrılan Fransız kanat, son iki antrenmanda yer almamıştı.

MAXİMİN SAKAT MI, SON DURUMU NE, UNİON SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?


Gelen haberlere göre, Allan Saint Maximin'in sakatlığının ciddi olmadığı ve dinlendirildiği belirtildi.

Union SG maçının kadrosunda yer alması beklenmeyen 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Maximin yerine İrfan Can Kahveci'ye orta sahada ise Sofyan Amrabat'a formayı vermeyi planlıyor.

#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Union Saint-Gilloise

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