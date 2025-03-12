Allan Saint-Maximin'den çarpıcı paylaşım: ‘Beni alt etmek için…’

Fenerbahçeli yıldız Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maçta 3 gol ve 4 asist yapan Maximin’in bu paylaşımı büyük merak uyandırdı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Yıldız futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar, daha uzun sürer ama sonunda gelir."
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maçta 3 gol ve 4 asist yapan Maximin, Al-Ahli'den 8 milyon Euro bedelle kiralanmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maçta 3 gol ve 4 asist yapan Maximin, Al-Ahli'den 8 milyon Euro bedelle kiralanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. İlk maçta sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Allan Saint-Maximin kafilede bulunmuyor.