Altay Bayındır için olay paylaşım: Yediği gole sevindi mi?

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır'ın West Ham United karşısında yediği golün ardından verdiği görüntü gündem oldu.
Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında Old Trafford'da konuk ettiği West Ham United'a 2-0 mağlup oldu.
Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika süre aldı.
Kalesinde iki gol gören Altay Bayındır'ın maçtaki bir görüntüsü ise gündem oldu.
27 yaşındaki file bekçisi, West Ham United'ın ikinci golü sonrası kale arkasına dönerek ellerini yumruk yaptı.
Altay Bayındır'ın bu görüntüsü, West Ham United Kulübü'nün sosyal medya hesabından, "Kaleci seviniyor mu?" notuyla paylaşıldı.
Manchester United'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Altay Bayındır'ın yediği golün arından hırsı ve üzüntüsü nedeniyle böyle bir görüntü verdiği öğrenildi.