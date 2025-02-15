Altınordu'da sistem değişikliği: Altyapı oyuncuları neden ayrıldı?

Yeni sistemle birlikte Altınordu altyapısının yeniden şekillendiğini belirten Özkan, bundan sonra İzmir ve Manisa bölgelerindeki genç yeteneklere odaklanacaklarını söyledi. "Avrupa’da da kulüpler kendi bölgelerindeki çocuklara yatırım yapıyor. Biz de İzmir ve Manisa bölgesinde altyapı eğitimimize devam edeceğiz. 18 yaşına kadar yatılı sistem olmayacak, ancak 18 yaşını geçen sporcular için farklı bir sistem uygulayacağız" dedi.



