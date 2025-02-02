Galatasaray İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu ve maaşı ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde kadrosuna bir yıldız daha eklemek isteyen Galatasaray, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı
Milan'ın İspanyol futbolcunun kiralanmasına onay vermek için yerine kadrosuna katmak istediği Feyenoord'un golcüsü Santiago Gimenez, İtalyan ekibine transferini tamamlamak için dün Hollanda'dan Milano'ya geldi.
Bunun üzerine dün İtalya'ya giden menajer George Gardi, Galatasaray Sportif A.Ş. Vekili Abdullah Kavukçu, Morata ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Galatasaray, yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirecek.
Galatasaray, Morata'yı yarım sezonluğuna kiralarken, anlaşmanın içeriğinde zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde İtalyan ekibine 8 milyon euro ödeyecek. Ayrıca İspanyol oyuncu da yarım sezon için 3 milyon euro maaş kazanacak.
Üst düzey takımlarda oynayan Morata için toplam 200 milyon euronun üzerinde bonservis ödendi.
Atletico Madrid altyapısında yetişen, Real Madrid alt yaş gruplarında oynadıktan sonra A Takım'a çıkan yıldız futbolcu, ilk transferini 2014 yılında 20 milyon euroya Juventus'a yaptı. 2016'da 30 milyon euroya Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de 66 milyon euroya Chelsea, oradan da 53 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. 20 milyon euroya Juventus'a kiralanan Morata, sezon başında 13 milyon euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu.