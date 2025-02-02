Üst düzey takımlarda oynayan Morata için toplam 200 milyon euronun üzerinde bonservis ödendi.





Atletico Madrid altyapısında yetişen, Real Madrid alt yaş gruplarında oynadıktan sonra A Takım'a çıkan yıldız futbolcu, ilk transferini 2014 yılında 20 milyon euroya Juventus'a yaptı. 2016'da 30 milyon euroya Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de 66 milyon euroya Chelsea, oradan da 53 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. 20 milyon euroya Juventus'a kiralanan Morata, sezon başında 13 milyon euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu.