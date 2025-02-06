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Morata siftah yaptı

Morata siftah yaptı

16:586/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Boluspor'a attı. İspanyol futbolcunun golünü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşılaştı.

Boluspor, 12. dakikada Vüsal Isgandarli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar, bu gole 24. dakikada Milan'dan transfer edilen Alvaro Morata ile cevap verdi. 

Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alvaro Morata, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Galatasaray formasıyla siftah yapan Alvaro Morata, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında ikinci yarıda süre almıştı.

İşte Alvaro Morata'nın Boluspor'a attığı gol:

#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Boluspor

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