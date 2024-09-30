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Amrabat: ‘İsmail Yüksek en iyi orta sahalardan biri’

Amrabat: ‘İsmail Yüksek en iyi orta sahalardan biri’

11:3830/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’ye Fiorentina’dan 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Sofyan Amrabat, Antalyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Faslı futbolcu milli yıldız İsmail Yüksek’e büyük övgüde bulundu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Antalyaspor maçının ardından konuştu.


Harika bir futbolcu. Komple bir orta saha. Türk Milli Takımı'nın en iyi orta sahalarından biri.


Aynı zamanda Fred, Sebastian, Mert Hakan, unuttuğum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var. Kim oynarsa oynasın en iyimizi ortaya koyarız." dedi.

Faslı orta saha oyuncusu, "Bana göre zor bir maç oldu. Antalyaspor gerçekten kaliteli bir takım. Efsane Alex de Souza'ya sahipler. Bizler fırsatlar yarattık ve değerlendirebilirdik maçın başında.


Belli bölümlerde tempomuz düştü, saha ve sıcaklık... Bunu mazeret olarak gösteremeyiz. Biz sürekli daha iyi oynamalıyız.


Çünkü taraftarlarımıza iyi bir oyun seyrettirmek, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz.


Şükür bugün 2-0 kazandık, çok daha iyisini yapabilirdik." sözlerini sarf etti.

#Amrabat
#İsmail Yüksek
#Fenerbahçe

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