Ancellotti’den Manchester City öncesi çarpıcı açıklama: ‘O en iyisi’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Real Madrid play-off turunda karşı karşıya gelecek. Dev maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti kritik maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile kritik karşılaşmaları öncesinde Pep Guardiola'yı övdü.
Madrid'in, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinin ilk ayağı için City'e yapacağı seyahat öncesinde, teknik direktör Ancelotti, Guardiola'yı işin en iyi teknik direktörü olarak nitelendirerek onun yeniliklerinin futbola çok şey kattığını söyledi.
Ancelotti şunları söyledi
"Guardiola'nın futbola çok şey kattığını düşündüğüm bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim: topa sahip olma, hücum oyunu, pres ve geriden çıkma.
Futbolda bir yenilikçi ve ona çok saygı duyuyorum.
O, en iyilerden biri, belki de en iyisi.
Her karşı karşıya geldiğimizde, her zaman sizi düşündüren fikirleri olduğu için maçlara hazırlanmak kabus oluyor"