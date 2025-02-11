Ancellotti’den Manchester City öncesi çarpıcı açıklama: ‘O en iyisi’

Madrid'in, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinin ilk ayağı için City'e yapacağı seyahat öncesinde, teknik direktör Ancelotti, Guardiola'yı işin en iyi teknik direktörü olarak nitelendirerek onun yeniliklerinin futbola çok şey kattığını söyledi.



