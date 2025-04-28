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Ancelotti Brezilya Milli Takımı’na, Real Madrid’in başına ise o geliyor

Ancelotti Brezilya Milli Takımı’na, Real Madrid’in başına ise o geliyor

17:2828/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid kariyerinde birçok başarıya imza atan Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı ile adı anılıyor. Real Madrid’in başına geçecek isim ise İspanyol basını tarafından duyuruldu.

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona'ya yenilerek kupayı ezeli rakibine kaptıran Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminin sona ermesi beklenirken, yerine geçecek isim kesinleşti.


Fichajes'te yer alan habere göre; Los Blancos yönetimi, deneyimli teknik adam ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı aldı.


ANCELOTTİ BREZİLYA YOLCUSU



Öte yandan Carlo Ancelotti'nin, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul edeceği aktarıldı.


İŞTE YERİNE GELECEK İSİM



Bernabeu yönetiminin, Bayer Leverkusen'de tarihi başarılara imza atan ve aynı zamanda kulübü de yakından tanıyan Xabi Alonso ile anlaşma sağlayacağı aktarıldı.

43 yaşındaki genç çalıştırıcının ön koşullarından birisinin Martin Zubimendi transfer olduğu ancak Real Madrid'in öncelikli yatırımının Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga üzerinde olduğunu iletildi.

ALONSO'NUN LEVERKUSEN KARNESİ



Kariyerinde ilk A Takım Teknik Direktörlüğü görevine Bayer Leverkusen'de başlayan Alman çalıştırıcı, burada çıktığı 137 karşılaşmada 2.17 puan ortalaması yakaladı.


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