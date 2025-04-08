Ancelotti’nin yerine gelecek isim belli oldu: Real Madrid efsanesi dönüyor!

Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yerine gelecek isim ise belli oldu.
Futbolda sezon sonu yaklaşırken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında da yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.
İspanyol devindeki kariyerinin sonuna yaklaştığı ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan İtalyan çalıştırıcı, takımına şampiyonlukla veda etmek istiyor.
LaLiga'da 30 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Carlo Ancelotti'nin görevden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör hakkında da birçok iddia bulunurken efsane ismin geri dönebileceği iddia edildi.
İspanyol basınından Todo Fichajes, Real Madrid yönetiminin daha önce kulüpte şampiyonluklar yaşayan Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmeyi planladığını ifade etti.
Xabi Alonso'nun da adaylar arasında olduğu bilinirken son tercihin Zidane olabileceği konuşulmaya başladı.