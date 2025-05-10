Ankaragücü-Amed maçında enteresan anlar: Teknik direktör oyuncusunu oyundan çıkaramadı

TFF 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Ankaragücü-Amed maçında enteresan bir an yaşandı. Karşılaşma esnasında teknik direktör, oyuncusunu oyundan çıkaramadı.
TFF 1. Lig'in son haftasında Ankaragücü sahasında Amed'i ağırladı.
Küme düşme potası için oldukça önemli olan bu karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.
Ankaragücü'nde kaleci Görkem'in 56. dakikada gördüğü kırmızı karttan sonra teknik direktör Mustafa Kaplan, önce Owusu'yu oyundan çıkarmak istedi.
Tabelada numarasını gören Owusu, tepki gösterip oyundan çıkmadı.
Mustafa Kaplan, Cephas'ı oyundan almak durumunda kaldı.