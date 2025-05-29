Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57'si Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi.



