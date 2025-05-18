Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı: 'Real Madrid'in tartışmasız yıldızı'

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, İspanyol medyasında manşetleri süslemeye devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler için dikkat çekici bir yazı hazırlandı.
Milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'yı ayağa kaldırdı.
Real Madrid forması giyen genç yıldız için dikkat çekici bir yazı hazırlandı.
Fanatik'in, As gazetesine dayandırdığı haberde, şu ifadeler kullanıldı:
"Son dönemde gösterdiği performansla kulübün güvenini kazandı. Önemli anlarda önemli işler yapan Türk futbolcu, Xabi Alonso ile birlikte büyümek istiyor."
"Kupa finali Arda Güler'in rolü açısından bir dönüm noktası oldu. O gün yenilgiye rağmen iyiydi. Aylardır gelecek sezon için kiralanmasına sıcak bakıldığı söyleniyordu."
"Ancak bu durum önemli ölçüde değişti. Muazzam bir potansiyeli var ve fark yaratabileceğini çoktan kanıtladı. Real Madrid taraftarlarının gözdesi olan oyuncu, önümüzdeki sezon için taraftarların favorileri arasında yer alıyor."
Madrid merkezli As gazetesinin fantezi futbol uygulaması Biwenger'de Arda Güler yıldızı en çok parlayan isim oldu.
Biwenger'in gerçekleştirdiği güncellemeye göre Türk futbolcu, uygulamanın son haftasına damga vurdu. Biwenger'in duyurusunda "Arda Güler, Real Madrid'in ve binlerce fantezi takımının tartışmasız yıldızı. Değerini en çok artıran oyuncu ise Arda Güler oldu" denildi.