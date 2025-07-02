Arda Güler Real Madrid-Juventus maçına damga vurdu: Müthiş istatistik

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler’li Real Madrid, Kenan Yıldız’lı Juventus’u tek golle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli oyuncularımızdan Arda Güler, Real Madrid adına sahanın en iyi oyuncusuydu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile İtalya Serie A temsilcisi Juventus, Miami’deki Hard Rock Stadı’nda karşı karşıya geldi.
TSİ 22.00’de başlayan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Szymon Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.
Maçın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Real Madrid, karşılaşmayı da tek golle kazandı.
Real Madrid’e galibiyeti getiren golü 54’üncü dakikada Gonzalo kaydetti.
Real Madrid’de Arda Güler, 78 dakika sahada kalırken, Juventus’ta ise Kenan Yıldız 71 dakika süre aldı.
Arda Güler'in Juventus'a karşı gösterdiği performans ise büyük beğeni topladı.
İşte Arda Güler'in istatistikleri:
Takımın en çok topla buluşan futbolcusu: (100)
Takımın en çok ikili mücadeleye giren futbolcusu.
Takımın en çok ikili mücadele kazanan ikinci ismi.
Takımın en çok top kapan ikinci ismi.
3 kilit pas.
%91 pas isabet.