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Arda Güler’den Real Madrid’e rest: Florentino Perez’e isteğini sundu!

Arda Güler’den Real Madrid’e rest: Florentino Perez’e isteğini sundu!

11:3212/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, kulüp başkanı Florentino Perez’e isteğini sundu. Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki yıldız kararını resmen bildirdi.

İspanyol basını, Arda Güler hakkındaki transfer iddialarını gündeme taşımaya devam ediyor.


Don Balon'da yer alan habere göre; Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımda kalması durumunda ayrılmak istediğini kulüp başkanı Florentino Perez’e iletti.


Bu sürpriz gelişme, sezon boyunca yeterli forma şansı bulamayan Arda’nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.


İspanyol basını, genç oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü öne sürerken, Real Madrid yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.


Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde Arda’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Bu sezon Real Madrid formasını 33 resmi maçta terleten Arda Güler, 3 gol ve 7 asist yaptı.


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