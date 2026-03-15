Arda Güler’in golünü canlı yayında izleyen spiker kendinden geçti: ‘Hilalin oğlu İstanbul’dan attı’

09:11 15/03/2026, Pazar
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu. Bu gole canlı yayında denk gelen spiker adeta kendinden geçti.

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti.

Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi. 

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.

Tam olarak 68,7 metre uzaklıktan harika bir gole imza atan Arda Güler, La Liga tarihinin en uzak mesafeli golünü attı. Daha önce bu rekor 2004 yılında 67 metre ile Antonio’ya aitti.

Bu gole canlı yayında denk gelen İspanyol spiker ise adeta kendinden geçti.

Spiker, “Arda Güler İstanbul’dan atıyor, Kimse hilalin oğlunun golüne inanamıyor” ifadelerini kullandı.

