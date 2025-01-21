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Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oldu: Daha fazla forma şansı bulacak

Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oldu: Daha fazla forma şansı bulacak

Haber Merkezi
13:0921/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yaşanıyor. İspanyol basını, Real Madrid'in yeni hocasını açıkladı. Yeni hocayla beraber Arda Güler'in de forma şansı artacak.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yaşanacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Carlo Ancelotti ile yollar ayrılıyor.

Tecrübeli teknik adam, kesin olarak sezon sonunda Real Madrid'e veda edecek.

İspanyol basını, Real Madrid'in yeni hocasını da açıkladı.

Gelecek sezondan itibaren Real Madrid'in başında Xabi Alonso yer alacak.

Şu anda Leverkusen'in başında olan 43 yaşındaki teknik adam, sezon sonunda Alman ekibine veda edecek.

Alonso'nun gelişi ile Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulacağı düşünülüyor.

Genç teknik adamın, Arda Güler'i beğendiği hatta Leverkusen'e de almak istediği biliniyordu.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Carlo Ancelotti

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