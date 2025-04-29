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Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atılıyor

Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atılıyor

Haber Merkezi
09:1229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yanıyor. İspanyol kulübünde forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oldu.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yollar ayrılıyor. Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Carlo Ancelotti'nin haziran ayında Brezilya ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Real Madrid, Ancelotti'nin ayrılığı sonrasında takımın başına kimi geçireceğini de buldu.

Gelecek sezon Real Madrid'i Xabi Alonso çalıştıracak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Xabi Alonso ile Bayer Leverkusen arasında centilmenlik anlaşması imzalanmış ve İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid'den teklif alması halinde Alman ekibinden kolayca ayrılabilecek.

Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaşma sağladı.

43 yaşındaki teknik adam haziran ayında Real Madrid'e imza atacak.

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