Arda Turan büyük oynuyor: Eski Galatasaraylıyı transfer etti

Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Arda Turan’ın raporu doğrultusunda takıma takviyeler yapacak olan Eyüpspor, Fredrik Midtsjö’nün ardından eski Galatasaraylı’yı transfer etti. Detaylar haberimizde.
Tarihinde ilk kez bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı.
Ajansspor'un haberine göre Eyüpspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Emre Akbaba ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Antalyaspor altyapısından yetişip Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan 31 yaşındaki orta saha 7 kez de milli takım forması giydi.
Emre Akbaba geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 maçta forma giydi ve 9 gol ile 2 asist yaptı.
Emre Akbaba hangi takımlarda oynadı?
Emre Akbaba, futbol kariyerine Fransa'da, FC Montfermeil altyapısında başladı.
Buradan Antalyaspor U21 takımına transfer olan Emre Akbaba, 2013 yılında Alanyaspor’a transfer oldu.
Emre Akbaba, burada kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadı. Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.
2018 yılında Galatasaray'a transfer olan Akbaba, sarı-kırmızılı formayla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Galatasaray'da gösterdiği etkileyici performansla taraftarların sevgisini kazandı.
Ancak 2019 yılında yaşadığı ciddi sakatlık, kariyerinde kısa süreli bir duraklama yarattı.
Emre Akbaba, 2022 yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavililerde 2 sezon boyunca forma giyen Akbaba, bu süre zarfında 67 resmi maçta 16 gol ve 6 asist üretti.