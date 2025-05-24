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Arda Turan Eyüpspor'a veda etti! Teklifleri açıkladı

Arda Turan Eyüpspor'a veda etti! Teklifleri açıkladı

19:2624/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
IHA
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Antalyaspor maçında takımının başında son kez sahaya çıktı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan, takıma veda ettiğini açıklarken aldığı tekliflerden de bahsetti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, sezonun son iç saha müsabakasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Çok sevdiğim bir abim vardı bugün rakip olarak karşımda. İki takım için de prestij mücadelesi oldu. Kazansaydık altıncı olabileceğimiz bir maçtı. Sezon bizim için bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hakemleri konuşmadık. Çocuklara, gençlere iyi bir takım izlettik. Bu sebeple gururluyuz. Bugün Eyüpspor’daki son maçımdı. Bir on gün dinlenip karar vereceğiz. Başakanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’a bana verdikleri imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca hedefimiz futbol oynama hedefimizle ile sahaya çıktık. Önümde yurt dışından dört teklif var. Bunu değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız" diye konuştu.


Pro-lisans konusunda açıklama yapan Turan, önümüzdeki sezondan itibaren pro lisanslı olarak maçlara çıkacağını iletti.

"Oyuncuları Türk-yabancı diye ayırmam"


Verecekleri karara göre çalışacağı takıma göre planlama yapacaklarını dile getiren Arda Turan, "Ben oyuncuları Türk-Yabancı diye ayırmam. Görev alacağımız takım belli olduğunda ihtiyaca göre buradan da oyuncularla tabiki çalışma ihtimalimiz var. Ben Türkiye’de çok yetenekli oyuncuların olduğunu düşenen bir teknik adamım" açıklamalarında bulundu.


Arda Turan, eflatun-sarılı ekibin başında çıktığı son basın toplantısına oğlu Hamza ile birlikte çıktı.

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