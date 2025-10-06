Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan farklı mağlubiyeti değerlendirdi: En kötü günüm

Arda Turan farklı mağlubiyeti değerlendirdi: En kötü günüm

Selman Ağrıkan
09:396/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı. Mağlubiyeti yorumlayan Başarılı çalıştırıcı, "Teknik direktörlük kariyerimin en kötü günü" diye konuştıu.

Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy takımları karşı karşıya geldi.

Mücadele Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. Böylece Ukrayna ekibi, Arda Turan yönetiminde ligde ilk kez mağlup oldu.

LNZ Cherkasy takımı ise tarihinde ilk kez Shakhtar Donetsk'i yenme başarısı gösterdi.  

Bu sonucun ardından Shakhtar Doentsk zirvede 17 puanla kaldı. LZN Cherkasy ise puanını 14'e yükseltti.

Teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.

Genç teknik adam, "Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum. Takım iç sahada 4 gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım" diye konuştu.

#Ukrayna Ligi
#Shakhtar Donetsk
#ArdaTuran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? İşte KPSS Lisans (Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav sonuç açıklaması