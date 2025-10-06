Arda Turan farklı mağlubiyeti değerlendirdi: En kötü günüm

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı. Mağlubiyeti yorumlayan Başarılı çalıştırıcı, "Teknik direktörlük kariyerimin en kötü günü" diye konuştıu.
Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy takımları karşı karşıya geldi.
Mücadele Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. Böylece Ukrayna ekibi, Arda Turan yönetiminde ligde ilk kez mağlup oldu.
LNZ Cherkasy takımı ise tarihinde ilk kez Shakhtar Donetsk'i yenme başarısı gösterdi.
Bu sonucun ardından Shakhtar Doentsk zirvede 17 puanla kaldı. LZN Cherkasy ise puanını 14'e yükseltti.
Teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.
Genç teknik adam, "Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum. Takım iç sahada 4 gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım" diye konuştu.