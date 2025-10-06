Arda Turan farklı mağlubiyeti değerlendirdi: En kötü günüm

Genç teknik adam, "Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum. Takım iç sahada 4 gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım" diye konuştu.