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Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı çok istiyor: Shakhtar görüşmelere başladı

Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı çok istiyor: Shakhtar görüşmelere başladı

19:341/06/2025, الأحد
G: 1/06/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'te göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. Turuncu-siyahlılar, yıldız oyuncu için görüşmelerine başladı. İşte Arda Turan'ın Fenerbahçe'den istediği futbolcu...

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Turuncu-lacivertlilerle iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, gözünü Fenerbahçeli futbolcuya dikti.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için harekete geçti.

Sports Digitale'in haberine göre; Ukrayna temsilcisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon için kadroda düşünmediği İsmail Yüksek'i bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor.

Milli futbolcunun da Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler bu transferden en az 10 milyon euro bekliyor. İki takım arasındaki pazarlığın önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

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