Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı çok istiyor: Shakhtar görüşmelere başladı

Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'te göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. Turuncu-siyahlılar, yıldız oyuncu için görüşmelerine başladı. İşte Arda Turan'ın Fenerbahçe'den istediği futbolcu...
Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, yeni sezon çalışmalarına başladı.
Turuncu-lacivertlilerle iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, gözünü Fenerbahçeli futbolcuya dikti.
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için harekete geçti.
Sports Digitale'in haberine göre; Ukrayna temsilcisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon için kadroda düşünmediği İsmail Yüksek'i bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor.
Milli futbolcunun da Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler bu transferden en az 10 milyon euro bekliyor. İki takım arasındaki pazarlığın önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.