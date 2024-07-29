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Spor

Arda Turan Mourinho'nun istemediği oyuncuyu alıyor

15:57 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:49 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına hız veren Eyüpspor, Jose Mourinho'nun reddettiği futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Eflatun-sarılılar, milli oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor transfer çalışmalarına hız verdi.

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Teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda asbaşkan Fatih Kulaksız görüşmelerini sürdürüyor.

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Eflatun-sarılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

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Eyüpspor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan kanat oyuncusu Emre Mor için görüşmelere başladı.


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Yönetim ilk etapta Emre Mor'u kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.


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Sarı-lacivertliler ise 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

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Emre Mor'un kulüplerin anlaşması halinde İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.


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Geçtiğimiz sezon toplamda 21 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

#Eyüpspor
#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Transfer
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