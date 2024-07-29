Arda Turan Mourinho'nun istemediği oyuncuyu alıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Eyüpspor, Jose Mourinho'nun reddettiği futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Eflatun-sarılılar, milli oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor transfer çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda asbaşkan Fatih Kulaksız görüşmelerini sürdürüyor.
Eflatun-sarılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Eyüpspor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan kanat oyuncusu Emre Mor için görüşmelere başladı.
Yönetim ilk etapta Emre Mor'u kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler ise 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor.
Emre Mor'un kulüplerin anlaşması halinde İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.
Geçtiğimiz sezon toplamda 21 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.