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Arda Turan Shakhtar Donestk'e imzayı attı: Galatasaray'ı sildi

Arda Turan Shakhtar Donestk'e imzayı attı: Galatasaray'ı sildi

22:1527/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ukrayna takımlarından Shakhtar Donestk'in yeni hocası olan Arda Turan, resmi açıklama sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı. 38 yaşındaki çalıştırıcı sosyal medya hesaplarında düzenlemeye gitti. İşte detaylar...

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran teknik direktör Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu.

38 yaşındaki teknik adam, Ukrayna takımlarından Shakhtar Donestk'in yeni hocası oldu.

Arda Turan, Shakhtar ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu-lacivertli kulübün 39. teknik adamı Arda Turan oldu.

Yapılan resmi duyuru sonrası Arda Turan, sosyal medya hesabında düzenlemeye gitti.

Arda Turan, Instagram profil hesabındaki biyografi kısmında yer alan "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

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