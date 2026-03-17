Arda Turan skandalın detaylarını bir bir anlattı: Lech Poznan rövanşı öncesi şok!

Ukrayna Premier Lig'de 47 puanla zirvede yer alan Shakhtar'da, Konferans Ligi dönüşü büyük bir kriz patlak verdi. Türk teknik adam Arda Turan Polonya sınırında 6 saat boyunca mahsur kaldıklarını açıkladı. İşte detaylar.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 20. haftasında Metalist 1925'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle galip gelen ve puanını 47'ye çıkarak Turan'ın öğrencileri, en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 3 puan önünde bulunuyor.
"SINIRDA 5-6 SAAT BEKLETİLDİK"
Türk teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz perşembe gecesi Lech Poznan ile Polonya'da oynadıkları Konferans Ligi maçının ardından 5-6 saat sınırda bekletildiklerini belirterek "Cuma gecesi, komşu ülkenin sınır muhafızları bizi beklettiği için Polonya sınırında 5-6 saat geçirdik. Doğal olarak, oyuncularımızı tam olarak hazırlayamadık." dedi.
"BU MAÇI BUGÜN OYNADIĞIMIZ İÇİN KIZGINIM"
Metalist 1925 ile oynadıkları maçı ertelenmesi gerektiğine vurgu yapan Arda Turan, "Bugünkü maçı oynamak zorunda kaldığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve biraz da kızgınım." diyerek Ukrayna Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.
Turan, "Fiziksel durumumuz göz önüne alındığında bugünkü maçımızın tamamen uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak bunu bir gerçek olarak kabul ediyorum ve içinde bulunduğumuz koşullarla çalışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Shakhtar Donetsk, 19 Mart Perşembe günü Lech Poznan ile UEFA Konferans Ligi rövanş maçına çıkacak. Ukrayna temsilcisi ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.