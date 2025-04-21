Arda Turan'dan Galatasaray maçı yorumu: Hayallerimizi süsleyen...

"GALATASARAY'A SAYGIMIZ ÇOK BÜYÜK"





"Önümüzdeki hafta ligin en güçlü takımlarından biri Galatasaray ile karşılaşacağız. Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar, ligi adeta domine ettiler. Galatasaray'a saygımız çok büyük. Benim de yetiştiğim yere karşı oynamamız duygusal olarak zor ama oyunun güzellikleri bunlar."