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Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu: Galatasaraylı yıldızı istiyor!

Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu: Galatasaraylı yıldızı istiyor!

08:2016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ukrayna Premier Lig’in köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. 38 yaşındaki genç teknik adam, ilk transfer hedefi olarak eski öğrencisini belirledi.

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, ilk transfer hamlesini eski öğrencisinden yana kullanmak istiyor.


Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, 19 Haziran tarihinde Slovenya'ya giderek yeni takımı ile çalışmalarına Ljubljana'da başlayacak.


GALATASARAY'DAN İSTİYOR


Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde Ahmed Kutucu'nun yıldızını parlatan Arda Turan, eski öğrencisini yeni takımına istiyor. Galatasaray Yönetim de satışa sıcak bakıyor.


GALATASARAY'DA NE YAPTI?


Eyüpspor'dan geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.


Arda Turan, Eyüpspor’da 2023-24 sezonunda Ahmed Kutucu ile çalışmış ve oyuncunun hücumdaki etkinliğini artırmıştı. 

Kutucu, Eyüpspor’da 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekerek 2024-25 devre arasında Galatasaray’a transfer olmuştu.



Turan, Kutucu’nun hızına, bitiriciliğine ve çok yönlülüğüne güveniyor; Shakhtar’da onu ön hattın lideri yapmayı planlıyor.

#Galatasaray
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