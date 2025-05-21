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Arda Turan'ın yeni takımı ve maaşı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı ve maaşı belli oldu

09:3421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Arda Turan'ın yeni takımının ve maaşının belli olduğu iddia edildi.

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra takımının performansıyla beğenileri kazanan Arda Turan yeni takımını buldu.

HT Spor'un haberine göre; Arda Turan, bir süredir adının anıldığı Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ukrayna ekibi Arda Turan'a yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Veda gibi açıklamalar yapan Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrası; "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için. Belki de bizim için hayırlısı budur. Biz sadece genel olarak başarı ve başarısızlığı değil, bu sezon boyunca yaşadığımız yolculuğa bakıyoruz. Eyüpspor için muhteşem bir yolculuk ve büyük bir tecrübeydi." ifadelerini kullanmıştı.

Eyüpspor'un ise Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro'yu teknik direktör adayları arasında değerlendirdiği öne sürülüyor. 

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