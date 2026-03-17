Arne Slot Galatasaray maçı öncesi açıkladı: Biri yok diğeri şüpheli

Arne Slot, iç saha avantajlarının olduğunu aktararak, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi 2 defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz" diye konuştu.





Üzerlerinde bir baskı olduğunu kabul eden Slot, "Hepimiz baskıyı hissediyoruz. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum, harika bir tarihe sahip. Çeyrek finale de kalabileceğimize inanıyorum. Bir baskı var ama bu iyi bir şey. Bu baskıyı kucaklıyoruz ve yarın Galatasaray ile oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.