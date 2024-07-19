Spor

Atletico Madrid çok istiyordu: Milli kaleci Süper Lig'e imzayı attı

17:09 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 17:42 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Altınordu forması giyen milli kaleci Mert Furkan Bayram'ın adı İspanyol devi Atletico Madrid ile anılıyordu. Genç kalecinin yeni takımı belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Altınordu forması giyen genç kaleci Mert Furkan Bayram'ın yeni adresi belli oldu.

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U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Bayram'ı İspanyol devi Atletico Madrid istiyordu.


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İspanya basınında çıkan haberlere göre Atletico genç kaleciyi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtilmişti.

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2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram'ın transferi gerçekleşti.

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Milli kaleci yeni sezonda Alanyaspor forması giyecek.


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Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.


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"Kulübümüz, Altınordu FK'dan U19 Milli Takımımızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı."

#Alanyaspor
#Transfer
#Mert Furkan Bayram
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