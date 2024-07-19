Atletico Madrid çok istiyordu: Milli kaleci Süper Lig'e imzayı attı

Altınordu forması giyen milli kaleci Mert Furkan Bayram'ın adı İspanyol devi Atletico Madrid ile anılıyordu. Genç kalecinin yeni takımı belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Altınordu forması giyen genç kaleci Mert Furkan Bayram'ın yeni adresi belli oldu.
U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Bayram'ı İspanyol devi Atletico Madrid istiyordu.
İspanya basınında çıkan haberlere göre Atletico genç kaleciyi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtilmişti.
2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram'ın transferi gerçekleşti.
Milli kaleci yeni sezonda Alanyaspor forması giyecek.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Kulübümüz, Altınordu FK'dan U19 Milli Takımımızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı."