İspanya La Liga 7. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid’i konuk edecek. Riyadh Air Metropolitano stadyumunda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.15’te başlayacak. Maçı İspanyol hakem Alberola Rojas yönetecek. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11 çıkması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid - Real Madrid canlı izleme linki haberimizde.

1 /7 La Liga'nın 7. haftasında ezeli rakipler Atletico Madrid ile Real Madrid, bugün Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.



2 /7 Alonso'nun Real Madrid'i 6'da 6 yaparak 18 puanla zirvede uçarken, Diego Simeone'nin Atletico'su 9 puanla 4. sırada yer alıyor.



3 /7 Milli yıldız Arda Güler'in durumu ise merak konusu. Son Levante maçındaki asist performansı sonrası orta sahada başlayabileceği konuşuluyor. Bellingham'ın sakatlıktan dönüşüyle rotasyonlu kadro bekleniyor.



4 /7 Tarihi El Clasico'nun Madrid versiyonu, 190 derbide Real'in 113, Atletico'nun 59 galibiyetine sahne olurken, son 5 karşılaşmada Real 3 kez güldü.



5 /7 Real'in Mbappe-Vinicius hücum hattı, Atletico'nun Griezmann-Alvarez ikilisine karşı üstünlük kurmak isteyecek.



6 /7 Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı bugün saat 17.15’te başlayacak. Karşılaşma S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

