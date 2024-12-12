Avrupa basını Fenerbahçe-Bilbao maçını konuşuyor: 'Mourinho'nun kovulma ihtimali'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma ve Jose Mourinho, Avrupa basınına damga vurdu.

1 /12 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

2 /12 Avrupa basını bu maçı ve Jose Mourinho'nun kovulma ihtimalini yazdı.

3 /12 İşte Avrupa basınında yazılanlar;

4 /12 Marca: Atlhletic deplasmanda Fenerbahçe'yi Inaki Williams ile yıktı. Yenilgi sonrası taraftarlar Mourinho ve başkan Ali Koç'u protesto etti.

5 /12 Goal: Athletic Bilbao karşısındaki yenilgi sonrası Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ın efsane teknik patronu üzerindeki baskı arttı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin "geçiş sürecinde" olduğu konusunda ısrar ediyor.

6 /12 Manchester Evening Standard: ManU'nun eski yıldızı Amrabat rakibiyle kafa kafaya geldi, Mourinho, 2-0'lık yenilgi sonrası sinirle arkasına bakmadan soyunma odasına gitti.

7 /12 Corriere dello Sport: Mourinho, Avrupa Ligi'nde nakavt oldu! Athletic Bilbao, İstanbul'u fethetti!

8 /12 Daily Mail: Avrupa Ligi'nde Inaki Williams'ın 2 golü, A. Bilbao'ya Fenerbahçe karşısında galibiyeti getirdi.

9 /12 NDTV: Inaki Williams, Athletic Bilbao'yu Jose Mourinho'lu Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıdı.

10 /12 Football Espana: "Athletic Bilbao, 10 kişilik Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Avrupa Ligi'ndeki göz kamaştırıcı serisini sürdürdü."





11 /12 talkSPORT: "İşler Mourinho için sıkıntılı hale geliyor... Portekizli hoca, Fenerbahçe'den kovulma ihtimaliyle karşı karşıya."