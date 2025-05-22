Avrupa Ligi finalinden sonra büyük kriz: Basın toplantısında açıkladı

"Futbolda gol atamamak çok çok zor. Ancak oyuncularımız her şeyi değerlendirdi. Geleceği değerlendirmek için zamanımız olacak. Biz fırsatlar bulduk. Gol atmak gerekiyordu, atamadık. Kalecimiz de iyi bir oyun çıkardı. Benim görevim oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek ama bugün bu problemlerle ilgilenmemiz ve değerlendirmemiz lazım."