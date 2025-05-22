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Avrupa Ligi finalinden sonra büyük kriz: Basın toplantısında açıkladı

Avrupa Ligi finalinden sonra büyük kriz: Basın toplantısında açıkladı

10:4622/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
AA
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 yenilen Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek 41 yıl sonra Avrupa'da kupa zaferi yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, bugün kaybettiklerini ve bunun üzerinde durup yüzleşmeleri gerektiğini belirterek, "Gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

Amorim'in ayrıca takımdan ayrılmakla ilgili yaptığı açıklamalar da İngiltere'de gündem oldu.

"Futbolda gol atamamak çok çok zor. Ancak oyuncularımız her şeyi değerlendirdi. Geleceği değerlendirmek için zamanımız olacak. Biz fırsatlar bulduk. Gol atmak gerekiyordu, atamadık. Kalecimiz de iyi bir oyun çıkardı. Benim görevim oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek ama bugün bu problemlerle ilgilenmemiz ve değerlendirmemiz lazım."

 "Bunu değerlendireceğimiz zaman olacak. Eğer kulüp ve taraftarlar doğru adam olmadığımı düşünüyorsa tazminat bile istemeden ertesi gün hemen giderim. Ancak vazgeçmeyeceğim. İşime güveniyorum. Pes etmeyeceğim."

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