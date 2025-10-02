Avrupa Ligi’nde kritik sınav: Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? İşte detaylar

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransa’nın güçlü takımlarından Nice ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292. sınavına çıkarken taraftarına Dinamo Zagreb yenilgisini unutturmak ve gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise şimdiden “Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kadıköy’de oynanacak kritik mücadele, hem zorlu atmosferi hem de sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki güçlü iç saha performansı nedeniyle büyük bir ilgiyle takip edilecek. İşte Fenerbahçe-Nice maçı canlı yayın bilgileri ve maç öncesi istatistikler.

1 /11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice’i Kadıköy’de ağırlayacak. 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb yenilgisini unutturup gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarında 292. sınavına çıkacak Fenerbahçe, Kadıköy’deki güçlü iç saha performansına güveniyor.

2 /11 FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

3 /11 FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



4 /11 MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri. Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Oppong, Clauss, Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi



5 /11

Fenerbahçe, Avrupa'da 292. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.







6 /11

"2" numaralı kupada 150. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.









7 /11

UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.









8 /11 Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.







9 /11 Son dönemde daha iyi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 24 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 16'sını kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht ve Feyenoord'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı. Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.









10 /11 3 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 3 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho yönetiminde iç saha maçlarını oynadı. Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu. İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

