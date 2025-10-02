Avrupa Ligi’nde kritik sınav: Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri belli oldu

"Duran oynamak için yüksek motivasyona sahip"





Domenico Tedesco, uzun süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın oynamak istediğini dile getirdi.

Oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili kolay cevap verilebilecek bir sakatlık yaşamadığını anlatan Tedesco, şunları aktardı:

"Duran oynamak için çok yüksek motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda bu 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur ama onunki böyle belirtebileceğiniz sakatlık değil. Bu da iletişimi zorlaştırıyor. Jhon'un geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acıyla oynayabilir ama bir nokta gelir oyuncu dayanamaz hale gelir. O nokta gelince kontrol etmeniz gerekir. Gördüğünüz semptomlar problemin kaynağı değildir bazen. Zaman gerekiyor. Pek çok uzman bir araya gelip oturduk, analiz ettik, problemin kaynağını bulduk. Oyuncu bir an önce dönmek istiyor. Süreç zaman gerektiriyor. Ben bu durumlarda oyuncuyu zorlamam. Birincisi risk, ikincisi ağrısı olması. Ben bu tarz bir teknik direktör değilim. Bir sakatlığı, problemi olan oyuncuyu oynamaya zorlamak sağlıklı oyuncuyu kaybetme riski barındırır. Bu olayın insani yönüne aykırı. Oyuncularımı her zaman korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz asla."

Taraftarların her zaman mükemmel olduğuna da değinen Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nerede olursam olayım taraftarlar en önemlisidir. Bizler bu işi onlar için yapıyoruz. Yaptığımız işle onları mutlu edebiliriz. Onlardan bir tepki gelince bununla baş etmeyi bilmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız ya da Fenerbahçe'yi çalıştırıyorsanız bunu bilmeniz lazım. Ben gelmeden önce de Fenerbahçe'yi biliyordum. Taraftarlar her zaman haklıdır. Mutlu, kızgın, üzgün olduklarında da her zaman haklıdırlar."















