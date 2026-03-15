Avrupa'da puan durumu şaşırtan lig: Bütün takımlar şampiyon da olabilir küme de düşebilir

13:2515/03/2026, Pazar
Futbol heyecanının yoğun yaşandığı Polonya'da, ligdeki puan durumunu görenler hayrete düşüyor. Ligdeki tüm takımların şampiyonluk ve küme düşme ihtimalleri bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Avrupa’nın büyük liglerinde genellikle birkaç takım şampiyonluk için çekişirken, Polonya Ekstraklasa’da bu sezon tam bir kaos hakim. Sözcü'de yer alan habere göre 25. hafta geride kalırken, zirve ile son sıradaki takımlar arasındaki puan farkı o kadar az ki her maç sıralamayı altüst ediyor.

Eskiden sadece birkaç büyük kulübün borusu öterken, artık her takım her an her şeyi yapabiliyor. Bu belirsizlik, ligi Avrupa'nın en heyecan verici futbol sahnelerinden biri haline getirdi. Ligdeki bu tahmin edilemez yapı, futbolseverlerin ilgisini de zirveye taşıdı. Kimin kazanacağının belli olmaması, tribünlerin dolmasını sağlıyor.

Maç başına ortalama seyirci sayısı 13 bine ulaşırken, her hafta toplamda 100 binden fazla kişi stadyumlarda bu heyecana ortak oluyor. Bir hafta lider olan takımın ertesi hafta orta sıralara düşebildiği, küme düşme hattındaki bir ekibin ise birkaç galibiyetle Avrupa yarışına katılabildiği bu ligde heyecan bir an bile dinmiyor.

