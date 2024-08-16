Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de tek Türk takımı var

IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Listede Türkiye'den tek bir takım yer aldı. İşte ayrıntılar...
IFFHS, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. 20 takımlık listeye Türkiye'den sadece bir takım girdi. İşte o liste...
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Borussia Dortmund
6- Atletico Madrid
7- Bayern Münih
8- Barcelona
9- Arsenal
10- Inter
11- PSG
12- Roma
13- Liverpool
14- Sporting
15- Union Saint-Gilloise
16- Milan
17- Olympiakos
18- FENERBAHÇE
19- Fiorentina
20- Club Brugge