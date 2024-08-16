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Spor

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de tek Türk takımı var

17:34 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:36 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Listede Türkiye'den tek bir takım yer aldı. İşte ayrıntılar...

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IFFHS, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. 20 takımlık listeye Türkiye'den sadece bir takım girdi. İşte o liste...



















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1- Real Madrid





















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2- Manchester City
















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3- Bayer Leverkusen






















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4- Atalanta
















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5- Borussia Dortmund















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6- Atletico Madrid

















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7- Bayern Münih
















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8- Barcelona











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9- Arsenal











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10- Inter













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11- PSG













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12- Roma








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13- Liverpool








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14- Sporting






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15- Union Saint-Gilloise




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16- Milan





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17- Olympiakos






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18- FENERBAHÇE

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19- Fiorentina




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20- Club Brugge

#IFFHS
#Avrupa
#Fenerbahçe
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