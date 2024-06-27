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Spor

Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || EURO 2024 Son 16 Turu

10:03 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:04 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

EURO 2024 Son 16 Turu’nda A Milli Futbol Takımı Avusturya ile karşılaşacak. F Grubu’nu 6 puanla 2. sırada tamamlayan milliler son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Avusturya ise D Grubu’nda Fransa ve Hollanda gibi güçlü rakiplerine rağmen grubu 6 puanla lider tamamlandı. Nefes kesecek maç için geri sayım başladı. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

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EURO 2024’te grup maçları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.


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A Milli Futbol Takımı Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmaya hak kazandı. 

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Milliler 6 puana ulaşarak grubu 2. sırada tamamladı. 

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Rakibimiz Avusturya ise D Grubu’nda 6 puana ulaşarak Fransa ve Hollanda gibi devleri geride bıraktı.


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Avusturya ile 18. randevuya çıkacak olan milliler rakibine karşı son galibiyetini 2011 yılında aldı.


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Oynanan 17 karşılaşmada 7 galibiyet alan ay-yıldızlılar Avusturya’ya karşı 9 mağlubiyet aldı.


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1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Avusturya - Türkiye maçı 2 Temmuz Salı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Avusturya
#Türkiye
#EURO 2024
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