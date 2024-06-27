Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || EURO 2024 Son 16 Turu

EURO 2024 Son 16 Turu’nda A Milli Futbol Takımı Avusturya ile karşılaşacak. F Grubu’nu 6 puanla 2. sırada tamamlayan milliler son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Avusturya ise D Grubu’nda Fransa ve Hollanda gibi güçlü rakiplerine rağmen grubu 6 puanla lider tamamlandı. Nefes kesecek maç için geri sayım başladı. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.
EURO 2024’te grup maçları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmaya hak kazandı.
Milliler 6 puana ulaşarak grubu 2. sırada tamamladı.
Rakibimiz Avusturya ise D Grubu’nda 6 puana ulaşarak Fransa ve Hollanda gibi devleri geride bıraktı.
Avusturya ile 18. randevuya çıkacak olan milliler rakibine karşı son galibiyetini 2011 yılında aldı.
Oynanan 17 karşılaşmada 7 galibiyet alan ay-yıldızlılar Avusturya’ya karşı 9 mağlubiyet aldı.
1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avusturya - Türkiye maçı 2 Temmuz Salı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.