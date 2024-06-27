Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || EURO 2024 Son 16 Turu

EURO 2024 Son 16 Turu’nda A Milli Futbol Takımı Avusturya ile karşılaşacak. F Grubu’nu 6 puanla 2. sırada tamamlayan milliler son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Avusturya ise D Grubu’nda Fransa ve Hollanda gibi güçlü rakiplerine rağmen grubu 6 puanla lider tamamlandı. Nefes kesecek maç için geri sayım başladı. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

1 / 8 EURO 2024’te grup maçları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.



2 / 8 A Milli Futbol Takımı Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmaya hak kazandı.

3 / 8 Milliler 6 puana ulaşarak grubu 2. sırada tamamladı.

4 / 8 Rakibimiz Avusturya ise D Grubu’nda 6 puana ulaşarak Fransa ve Hollanda gibi devleri geride bıraktı.



5 / 8 Avusturya ile 18. randevuya çıkacak olan milliler rakibine karşı son galibiyetini 2011 yılında aldı.



6 / 8 Oynanan 17 karşılaşmada 7 galibiyet alan ay-yıldızlılar Avusturya’ya karşı 9 mağlubiyet aldı.



7 / 8 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

