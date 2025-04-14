Ayrılık sinyali vermişti! Sözleşmesi uzatılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismiyle sözleşme yenileneceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın Torreira'nın mukavelesini 2028 yılına kadar uzatacağı öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre; Uruguaylı futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 milyon 750 bin Euro alan orta sahanın yeni maaşının 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtiliyor.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı- Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 41 maçta boy gösterirken 2 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.
Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında.
Yıldız ön libero, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Cimbom'da kalmak istediği için geri çevirmişti.
İstanbul'da yaşamaktan bir hayli memnun olan Torreira, 2022- 23 sezonunun yazında Premier Lig devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis parası karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Oyuncunun Tranfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor...